港星熊黛林婚姻、事業兩得意，和百億富豪郭可頌婚後甜蜜，是著名的幸福人妻代表，不過，熊黛林今（14日）卻無預警發文嘆被最親的人出賣，「你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我」，PO文滿是怒氣。

熊黛林今早突在微博自爆被最親的人出賣，「居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運」。

熊黛林發文充滿怒氣，但沒有表明所指何人，網友紛紛好奇：「什麼狀況」、「發生什麼大瓜」、「是不是忘了切號了」、「兄弟姊妹嗎」，也有人關心是否熊黛林婚姻出狀況：「你老公那？」、「跟郭可頌還好好的吧」，事情原委就等本尊揭曉。

42歲熊黛林是模特兒出身，事業橫跨電影和戲劇，2016年和百億富豪郭可頌結婚後，就淡出演藝圈，專心照顧一對雙胞胎女兒，直到近年才陸續回歸螢光幕。