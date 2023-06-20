台南市正副議長賄選案，台南地方法院今天下午第3次開準備程序庭時，法官僅傳喚4名被告，並針對檢辯雙方聲請勘驗的通訊監察譯文、偵訊、聲押筆錄，逐一核實。由於部分內容涉及犯罪嫌疑的認定，聲請方幾乎都字字斟酌；尤其，議長邱莉莉及律師對檢方認定她與郭再欽電話內，曾經提及的「3000」、「上億」是賄款一事，除當庭聲明指的是議員郭清華上次參選副議長，與此次選舉無關，更法官還因錄音播放不太清楚，數度命令關燈再三聆聽勘驗。

台南正副議長賄選案，檢方共起訴邱莉莉、副議長林志展、市議員黃麗招、李文俊、李鎮國及其妻高玫仙、前民進黨中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、台南市政府地政局約用人員黃怡萍等10名被告。不過，法官林岳葳今天僅傳喚邱莉莉、郭再欽、林士傑、黃怡萍等4人出庭。

其中，邱莉莉聲請勘驗她與郭再欽的2段電話對話內容，希望證明自己並沒有檢方指控的賄款情節；郭再欽則聲請勘驗他與楊志強的電話對話，希望證明通話期間並無檢方所指「充滿強勢的語氣」；檢方也聲請勘驗黃怡萍在法院聲押庭中的錄音內容；另外，法官還勘驗關係人市議員方一峰，在偵查庭及調查處的偵訊錄音。

由於檢方發現，邱莉莉與郭再欽在電話中，曾經以台語說出「他說他用3000，我看我們籌措上億」的話，認定他們涉及賄選；但邱莉莉及律師再三勘驗通話內容後，除強調沒有說過「我們」及「籌措」等話，還解釋此段內容指的是上次正副議長選舉時，與邱搭配參選副議長失利的郭清華，根本與此次選舉毫無關係。

另外，林士傑及其律師也針對方一峰到底有沒有被林士傑恐嚇，以及林士傑透過黃怡萍約方一峰到廂型車上談話，並要求方一峰「投邱莉莉或投自己」時，方有無心生畏懼一事，多次強調方一峰在第1次準備庭時，即已陳述「不害怕」，檢調製作的筆錄，係採誘導的方式讓方一峰回答「會害怕」，不能據此認定林士傑有罪。

歷經長達2個多小時的庭訊後，法官林岳葳諭知擇期再開庭。