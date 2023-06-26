雲林縣口湖鄉謝厝村民反對光電業者設置變電站，26日前往雲林縣議會高舉「程序造假」、「圖利財團」、「守護水源」等白布條陳情，由縣議會副議長蔡咏鍀代表接受請願書，縣長張麗善也到場關心，表示縣府已6次函文能源局釐清村民疑慮，希望能源局能聽取民意。

口湖鄉謝厝村民擔心變電站電磁波、輻射汙染住家環境與水源，今年5月成立「口湖反變電站自救會」，多次到工地抗議，本月8日自救會會長蘇東明與多名會員前往雲林縣議會遞交請願書，26日上百村民再次到縣議會遞交請願書，並舉白布條陳情。

縣議會26日舉行定期會大會，副議長蔡咏鍀、議員蘇俊豪、蔡孟真、黃文祥等人出面了解村民心聲，由蔡咏鍀代表接受請願書，張麗善也接下請願書，強調會與村民站在一起。

蘇東明表示，面對變電站要建在自己生活的村里，且該位址鄰近淨水廠，周圍村民不僅要擔憂變電站會影響村民的身心健康，也擔心世代傳承、安身立命的土地日後會因電磁波而無法居住。此次請願大家相當理性，若還是沒有結果，不排除發動激烈抗爭。

張麗善指出，縣府負責審核光電用地是否在能源局規定範圍內，後續施工許可相關事宜都由能源局決定，針對此案，縣府已6次函文能源局，希望設法釐清村民疑慮，以確保民眾權益。