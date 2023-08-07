天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2個寶貝女兒，方媛更時常在社群上分享家庭生活，雖然已為人母，但她的狀態完全不輸時下年輕女星，近日郭富城為愛妻高調慶生放閃，甜蜜寫下：「親愛的老婆，生日快樂，與妳共舞」，並分享一家四口溫馨慶生的全家福照，許多網友看了紛紛羨慕他們的好感情。

方媛昨日過36歲生日，向來保養得宜的她，外表宛如青春洋溢的少女，只見她穿著一件粉色芭比洋裝，露出修長美腿，完全看不出已經是兩寶媽，郭富城也不惶多讓，已經60歲的他完全看不出年齡，與老婆合體手比愛心，看起來青春洋溢。

此外，夫妻倆雖然常在社群分享一家四口的甜蜜合照，但個性低調的他們大多將孩子們的長相遮住，不過兩人這次難得讓兩個寶貝女兒的長相正面曝光，雖然遮住了部分臉龐，但還是能看出遺傳父母的好基因。

貼文曝光後，許多網友也紛紛祝福兩人永浴愛河，並稱讚方媛的美貌，「確實挺養眼的……他們看上去也很幸福」、「一家都高顏值，自己過的開心就好」、「女生這顏值確實無可挑剔」、「嘴角那塊挺有夫妻相」，豈料卻有網友留下酸語：「熊黛林你後悔不？」，遭到其他網友批評，「熊黛林為什麼要後悔？」、「很多人分手又怎樣了呢？分手就天塌下來了嗎？？都各自結婚幸福快樂了。網友說這些自己不尷尬嗎」、「都過去了跟屎殼郎一樣愛翻舊事」