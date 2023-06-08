港星熊黛林（Lynn）2016年嫁給百億富豪郭可頌，夫妻生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，熊黛林愛情、事業兩得意，是著名的幸福人妻，郭可頌近日就曬出全家出遊照，郭可頌媽媽也罕見入鏡，讓熊黛林的婆媳關係成為討論話題。

熊黛林、郭可頌帶著一對雙胞胎女兒和郭媽媽到日本旅遊，熊黛林和婆婆互動熱絡，婆媳在飛機上坐同排照顧雙胞胎；一家五口合照時，郭媽媽則站在熊黛林、郭可頌的中間，看得出熊黛林和婆婆的關係很好。

其實，熊黛林、郭可頌雙方家庭關係不錯，港媒日前拍到熊黛林帶著自己媽媽和婆婆一起外出散步，兩個老人家同框帶娃，身為女兒奴的郭可頌，還抱著大女兒玩空中飛人，一家六口互動溫馨有愛。

42歲熊黛林生雙胞胎後，身材依舊火辣，不少人都拱她再生一胎，不過她笑說，這個年紀不會考慮再生，一方面是老公覺得她很辛苦，且熊黛林擔心，就算花一年的時間恢復，身材仍無法回到最好狀態。