圖中為古天樂，《掃毒3：人在天涯》劇照。（華映娛樂提供）

香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列的續作，雖然故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。電影確定於8月11日上映，成為今年暑假最火爆的華語動作強片。

電影《掃毒》系列的第三集《掃毒3：人在天涯》，除了郭富城、劉青雲及古天樂三大男神上演爾虞我詐的臥底劇情，三人大飆演技，更砸下11億台幣，打造火爆刺激的動作場面。在電影拍攝時，因為遇到疫情，無法在大陸的西雙版納長時間進行拍攝，劇組只好回到香港，在元朗找到一個50萬平方米（約151250坪）大的場地，約4.3個大巨蛋的大小，打造了金三角毒品村寨，帶著熱帶風情，讓演員都嘆為觀止，郭富城說：「非常震撼，我根本不覺得自己在香港。」劉青雲也覺得這是個夢幻場景：「我覺得太奇怪了，怎麼能在香港找到這樣的場地去搭出這個場景。」

《掃毒3：人在天涯》讓影迷們期待的除了是三大影帝首度共同合作演出之外，另一焦點就是再次由擅長警匪片的香港鬼才邱禮濤導演執導。邱禮濤是香港少見可以駕馭動作、愛情、恐怖、劇情等多樣不同元素的導演，這集秉承前兩集《掃毒》精彩之處，繼續呈現扣人心弦的劇情和以及刺激的動作場面。

圖中為郭富城，《掃毒3：人在天涯》劇照。（華映娛樂提供）

圖中為劉青雲，《掃毒3：人在天涯》劇照。（華映娛樂提供）

至於定檔的個人海報中，郭富城、劉青雲及古天樂三人都手持武器狠勁開火，難掩毒販狂妄本色，當中郭富城面無懼色、古天樂陰鬱冷靜、劉青雲則氣焰囂張，三位角色性格鮮明，相信在電影中定必擦出火花。而海報背景漫天炮火，硝煙瀰漫，頭上更有戰機穿梭，不難感受到電影充滿精彩動作場面，規模有如戰爭場面，可說再造香港動作片的高峰。

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