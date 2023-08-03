42歲大陸女星曾獲得過白玉蘭獎、金鷹獎的雙料視后，更摘下金雞獎最佳女主角的桂冠，演藝實力備受業界肯定。豈料，近日卻發生她被影射「耍大牌」，在深夜要求工作人員「送半包餅乾」給她，消息一出在陸網上掀起討論聲浪，而她的工作室也對此回應了。

微博上近日有位自稱是在雜誌團隊打工的網友爆料，稱他此前遇過的藝人之中，只有黃曉明每次都請吃東西或者是飲料，以慰勞工作人員的辛苦。此外，更一併透露有某位女星有次帶了一包餅乾到片場，拍完忘記拿走，竟在已經收工的凌晨時分，要求工作人員將剩下的半包餅乾送回去給她，且該名網友還在底下的評論區中PO出了宋佳拍攝時的工作照，影射自己所稱之大牌女星就是宋佳。

消息曝光後，在陸網上引發討論。對此，宋佳工作室今(3)日透過官方微博曬出聲明，寫下：「一起工作九年，從不知道有這麼個事，我們姐沒讓人送過餅乾，假的。」否認了該則傳聞。此外，網上也流傳一張有網友私訊雜誌方的截圖畫面，而畫面中可見其表示：「在拍攝過往中，並沒有發生過工作人員給藝人送餅乾的事件，謝謝。」看似間接反駁該則傳聞的真實性。

澄清貼文PO出後，讓不少粉絲感到不滿，紛紛留言表示：「你終於說話了，消息都掛了幾天了」、「有澄清就很棒了」、「真的是造謠一句話，闢謠跑斷腿」、「現在連輕飄飄的一張截圖對話，都能隨便亂造謠了嗎？」