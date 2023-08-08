南韓啦啦隊女神李多慧自加盟中職樂天女孩後，一舉一動都備受關注，而她平時除了專注在工作上外，也用心經營社群，個人YT頻道上的更新也頻頻吸引不少粉絲們前往朝聖。近日，她上傳的最新影片中，將挑戰「一人車宿」，而過程中更是出現不少笑料，讓粉絲們看到嗨翻。

隨著疫情後景氣復甦帶動旅遊業，使得車宿、露營的風潮更加盛行，南韓啦啦隊女神李多慧6日在個人YT頻道上傳的最新影片中，也跟上潮流，公開自己挑戰「一人車宿」的過程，包括露營用品的採買、工具的收納等全都自己來。

從李多慧曬出的相關畫面中可見，她以淡藍色的低胸短馬甲及同色系短褲入鏡。前往露營時，天公不做美正下著綿綿細雨，不過她卻直言是故意選擇下雨的天氣前往露營，透露：「雖然有很多人或許會覺得在這種天氣下出門會不方便，但自己很喜歡雨天，因為溫度涼爽，很適合出遊。」此外，也穿上早已準備好的雨衣，擺出多個撩人姿勢，自嘲表示：「性感…雨中露營？」

臺灣也有車宿嗎..? / 享受雨中森林，在小型車裡睡一晚 / 一波三折的李多慧車宿露營。（影片來自이다혜 YouTube，如被移除請見諒。）

此外，李多慧到達露營地點後也忙於布置場地，並享受車內舒適時光的過程中，和粉絲們分享未來的夢想生活，表示：「一邊吃烤肉、或者吃碗泡麵、喝瓶啤酒。睏了倒頭就睡，就這樣順其自然的生活。」看似十分閒適的享受工作間隙的生活。然而，她直言自己收到大眾的聲音後也開始反省：「比起『妳好醜』，我更不喜歡『妳好無趣』。」指出自己不喜歡被稱是「無趣」的人，所以才會時常讓臉上掛著笑容。而相關影片PO出後，吸引不少粉絲前來留言指出：「多慧vlog質感真的很好，每次影片都不短畫面還可以這麼豐富，讓不算是粉絲的我都會不知不覺看完整部」、「個性可愛、行為也可愛、說話也可愛，真正的可愛教主了。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！