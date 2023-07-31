李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，而諸如劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等明星皆以影片緬懷李玟，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。此外，李玟的告別式邀請了九位貴賓來致詞，表達對CoCo的懷念跟愛，而李玟的伯樂，資深音樂人姚謙第一位致詞。

李玟的告別式邀請了九位貴賓來致詞，表達對CoCo的懷念跟愛，第一位是coco在音樂上的伯樂，資深音樂人姚謙。姚謙哽咽憶及與李玟緣分的開始：「我與CoCo的認識，是李媽媽居中牽線，於是我當了30年幸福的姚大哥和謙哥，我覺得我很幸福，因為CoCo唱歌的目的，是希望聽的人有多高興、多喜歡。我在30年裡面，其中有三分之一是與李玟工作，我很幸運，我可以挑我想要的音樂給一個我認為世界上最會唱歌的女孩唱。所以，我跟她兩段的合作，第一是音樂工作的第二年，第二則是她在美國發展，也上了奧斯卡，但她決定回到亞洲好好唱中文歌的那個專輯都是我做的。」

此外，姚謙也透露自己與李玟工作的往事：「她唱歌真的讓我很高興，但偶也有點小意外，有首歌名為〈每一次想你〉，那首歌只因為『謙哥喜歡』，李玟便在瑞士唱了十幾個小時，且其中都沒有休息。或許是因為此舉把她唱傷了，整整有二十年不敢唱這首歌。」

姚謙也一併提及李玟的弱點：「她不會講笑話，總是先笑出來，幸好她有世界上最好聽的笑聲，我也將她的笑聲錄了下來，純粹、清亮、不帶任何雜質的笑聲。」最後，姚謙也哽咽透露自己很難與李玟告別，直到近日，才寫出一首詩來與她正式告別，並在現場朗讀詩篇：「你是來過人間的天使，讓昏暗的世界有了清亮的名字。因為愛沒有答案，所以你的歌聲迴音綿長，繼續解憂、繼續安撫、繼續揚善，因為，你是來過人間的天使。」而他下台時，也再度對李玟的遺像三鞠躬致意。

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。

李玟告別式。（影片來自Nancy Lee YouTube，如被移除請見諒。）

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