胡瓜主持的民視《綜藝大集合》日前來到屏東高樹，為了配合地名「高樹」，節目特別打造六米高的香蕉樹及遊戲「人往高樹爬」。胡瓜躍躍欲試的找阿翔、籃籃挑戰，並發下豪語表示只要挑戰成功就會發1萬塊獎金，此話一出眾人紛紛勸他不要衝動，因為貴為天王的他不是被踩就是爬高，但現場沒有人敢踩胡瓜，也沒辦法被胡瓜踩頭或肩膀，沒想到當大家都在猶豫時，敬業的胡瓜馬上拉著阿翔到樹下研究戰略。

3人研究一番後終於正式比賽，但當阿翔踩上胡瓜的肩膀，胡瓜便痛到大喊，頑皮的阿翔也故意多踩了幾下，讓胡瓜忍不住罵道：「你踩上癮了是不是！」沒想到，籃籃更是不客氣，爬上胡瓜身上時直接踩「瓜頭」往上爬，看到胡瓜被整，眾人都不小心笑了出來。

看似簡單的過程，3人還是完成的艱辛，隨著結束哨音的響起，胡瓜的上衣已濕了大半，為了保證能夠拿到1萬元獎金，他不管自己多喘馬上說：「我覺得等等秒數要扣3秒，因為我剛剛比較晚吹哨。」確定勝利後阿翔震驚地說道：「連胡瓜都完成！」滿身汗又被踩的全身痛的胡瓜，讓一旁婆婆媽媽都喊捨不得，已經綜藝天王還被踩頭拚命玩遊戲，認真的樣子讓婆婆媽媽瞬間更加喜愛。