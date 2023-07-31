華語天后李玟（CoCo）在2023年7月3日離世後，在今（31）日於香港殯儀館舉行盛大的告別式，靈堂外布滿藝人好友們送來的花海，不少親友及藝人朋友也前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。而台灣女星蕭亞軒也親赴香港告別式現場，送李玟最後一程，並在告別式上公開兩人私下交情，崩潰表示「你永遠是我的大姊姊」。

蕭亞軒在李玟的告別式上致詞時，忍不住悲傷的情緒，向李玟的家人們表示「一直不能接受這個事情，我失去至親過，我知道很辛苦，我會一直幫你們祈禱。」接著透露「我在念書時，Coco一直是我的女王、天后、我的偶像，她在唱歌跳舞的模樣，讓我感覺怎麼會有一個人這麼完美，對於我還是學生的時候，曾妄想覺得或許有一天我可能會像她一樣，沒想到有一天我真的成為唱跳歌手，她是點燃我唱跳的那位巨星。後來有一次我們在小巨蛋的後台終於見到面 ，她很大聲的叫我『嗨~ELVA，終於看到你了』並給我擁抱，我們聊了一下後換了電話，之後我們就沒有任何距離。」

蕭亞軒接著表示，後來Coco只要看到她的事情就會傳訊息給她，就連蕭亞軒的生日都有傳；在蕭亞軒陷入事業低潮時，Coco則是不斷留語音鼓勵她，甚至打電話給蕭亞軒聊了很久的電話，其中最讓蕭亞軒印象深刻的是，Coco曾告訴她「你就當作我是你的大姊姊，你是我的小妹妹 ，我會保護你 ，你的事情就我們兩個知道不用擔心，我會一直陪你聊」讓出身單親家庭的蕭亞軒感動萬分，之後她們就成為無話不談的姊妹，所以到Coco離開那天蕭亞軒都不無法相信且接受，未來她將帶著Coco的精神繼續唱歌、跳舞，繼續分享溫暖與快樂。