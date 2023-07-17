劉伊心（左）與老公林志隆出席餐敘。（池宗玲攝）

劉伊心今（17日）與大24歲的丈夫林志隆出席老虎牙子餐敘，夫妻倆結婚6年感情濃烈。育有一子一女的劉伊心表示不排斥第3胎，目前也沒有避孕，她害羞透露2人每周都有認真做功課，「我有限制一周只能2次，不然太累了。」

過去，她曾與Makiyo一起上通告，私下沒有交集，今聽聞她結束1年多婚姻，驚訝的摀住嘴巴說：「這麼快！？」談到夫妻的相處方法，劉伊心說2人有溝通過生氣時，要直接跟對方說需要5分鐘冷靜，「我們會到樓下溝通，也因為不想上頭條，就會刻意輕聲細語」。

她說，2人曾經從晚上10點討論到凌晨3點，「那次很像談判5小時，想要聊到我內心介意的地方，而且女生很容易會講一講就把去年的都拿出來講」。她也說，自從有小孩後，每晚9點就想睡覺，夫妻也比較不會吵架。

身形纖細的劉伊心，笑說有小孩後就沒再胖過，「我去看中醫把脈，他也說我很累」。她稱讚老公體力好，每周堅持上健身房3次，「他目前是健身第一優先，可以同時扛起2個小孩在肩上」。

她說，過去僅覺得老公是個很負責任的爸爸，但去年10月帶小孩去遊樂園玩之後，激發了老公體內的童心，現在都會主動陪小孩一起玩，「我那時刻意安排他適合一起玩的遊樂設施，他投入後發現很好玩。」

談起2個小孩的教育，劉伊心表示現在很得心應手，「2個小孩現在都相親相愛，不然之前老大都會欺負小的，現在都引導她，讓她覺得有弟弟是很驕傲的事情」。