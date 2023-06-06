劉伊心母子三人走秀初體驗。（經紀人提供）

劉伊心出身自選美比賽，憑藉亮麗的外型，擁有「選美皇后」的稱號，2017年與老虎牙子董事長林志隆結婚，先是誕下大女兒「牙子」，2021年又喜迎小兒子「子翼」，湊成一個「好」字。4日劉伊心帶著兩個寶貝，出席babybabycool時裝秀，擔任特邀MODEL，以自信步伐和可愛姿態，粉嫩登場，吸引眾人目光。

劉伊心母子三人全套粉色訂製服驚豔登場babybabycool時裝秀，創辦人魏羣芳表示，這是為劉伊心母子量身打造，希望能展現不同時尚感，以「健康無毒、舒適剪裁、美感設計」打造3D立體剪裁服飾，遠看就像一朵花，走秀時在伸展台上綻放光芒。

這回雖然是劉伊心第一次帶著兩個寶貝嘗試走台步，但孩子們自信的步伐和自然的表情顯得十分專業，完全承接劉伊心表演DNA。劉伊心笑說：「這是第一次三個人一起工作，很怕孩子失控，但沒想到上了舞台孩子比她還更專業。」