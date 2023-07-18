36歲女星熊熊（卓毓彤）18日卻突在IG宣布結婚，更曬出與老公的婚紗照，寫下：「老公，生日快樂！」，並大方公開男方長相，讓許多網友看了紛紛大讚神似港星周柏豪，至於好友賴薇如也透露男方身分，其實是熊熊的舊愛，更保證對方是個好男人。

熊熊今（18）日驚喜宣布結婚喜訊，更曬出與老公系列婚紗照，讓許多演藝圈好友前來祝福，包括廖威廉、小鐘、王晴、李易和梁赫群等，其中好友賴薇如相當感動並直言：「敢保證哥哥是絕世好男人！舊愛還是最美～嫁對了！」然而，根據《三立新聞網》報導，熊熊老公從商，是圈外人，與熊熊於7年前分手後近期復合，已在今年2月結婚，同時被證實與先前被媒體直擊載熊熊的斯文男為同一人。

網友誇熊熊老公長相神似港星周柏豪。(圖／周柏豪微博)

此外，不少網友看了男方的長相後都大讚神似港星周柏豪，而熊熊也曾說過自己的擇偶標準，坦言相當注重外表，「我沒有喜歡有錢的，但為了小孩優生學著想，一定要是高的、長得好看的男生，最好是175公分以上」。

事實上，熊熊今年愚人節時曾曬出一張「男友視角」照，其中一張兩隻手的無名指戴上對戒，更曖昧寫下「聽說戒指戴無名指可以招財⋯？今天是我的節，我是愚人」但當時大家都以為熊熊是在開愚人節玩笑，如今看來似乎早已官宣。