女神舒淇與男星馮德倫結婚多年，昔日她也有不少緋聞對象，其中影帝張震更是與她「情牽23年」，至今還會在電影上合作。怎料，馮德倫今（22日）無預警分享與張震的合照，二人私下竟是好友令網友都很震驚；女主角舒淇也在底下回應，3字形容老公默默曬恩愛。

馮德倫今日下午在IG上傳一張日常照，畫面中還有影帝張震，兩位男神都是休閒穿搭卻擋不住成熟男人魅力，而馮德倫也寫上彼此過去的代表作品，「春光乍洩 X 美少年之戀」，最後還不忘標記張震。

兩位男神的經典合照令影迷十分驚喜，因為張震過去與舒淇傳過緋聞，馮德倫則是舒淇現任丈夫，不過，舒淇早就正面回應過與張震的緋聞，直言兩人只是銀幕上的伴侶，從來沒有談過戀愛，更沒有曖昧過。

在合照底下也能見到舒淇的留言，「應該是枯嶺街少年與美少年吧」，雖然大多數人知道她是指電影，但不少粉絲還是腦補她說馮德倫是「美少年」，願意接受他們放閃。粉絲看到他們的合照也很欣慰，「有夠難得，希望能合作拍電影啊」、「好養眼，根本不像是要奔5（50歲）的男人」、「舒淇銀幕上和銀幕外的伴侶同框了」。

舒淇和馮德倫在2016年9月3日突然宣布閃婚，震驚演藝圈，讓雙方好友和粉絲都超驚喜。