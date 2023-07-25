星二代歐陽妮妮是歐陽龍和傅娟的大女兒，近日她曬出與韓國女團BLACKPINK的合照，媽媽傅娟也在畫面中，讓網友看了都超羨慕，直呼「我的追星天花板」。

歐陽妮妮今（25日）曬出和BLACKPINK的合照，媽媽傅娟和閨密部落客陳卉也一起在畫面中，讓網友看了都超羨慕，「有錢人就是不一樣」、「我的追星天花板」、「瘋瘋瘋，為何可以4個團員一起合照」、「太幸福了」。

也有網友大讚61歲的傅娟凍齡美貌，「娟姐正翻」、「丈母娘太年輕啦」。而陳卉則留言「謝謝寶貝」，似乎是因為歐陽妮妮才可以和偶像合照，她也在社群發文「這是我人生最幸福時刻」、「完全沒辦法用言語來形容我有多感動」，喜悅之情藏不住。

其實，歐陽娣娣今年3月時，就發文祝福偶像Lisa生日快樂，當時她也曬出和BLACKPINK的合照，並站在中間C位，讓網友都激動直呼「怎樣才可以有合照！？」

歐陽龍和傅娟育有3個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣，3人都遺傳父母的好基因，擁有高顏值，長大後都進入演藝圈，各自在不同領域發展，是圈內著名的星二代。