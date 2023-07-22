有的人被分手後，儘管知道對方心意已決，但依舊不肯放手，甚至會放低身段挽留，卻可能造成反效果。《搜狐網》近日分享3個越挽留就逃越遠的星座，例如獅子座希望分手時，兩人能體面的道別，若遇到挽留的狀況，會讓他們感到難堪。

▎獅子座

獅子座很愛面子，面對感情也是如此，與伴侶發生爭執，或遇到對方撒謊的狀況，會先進行溝通、聽解釋再做選擇，一旦產生分手的念頭，就不會接受挽留，希望兩人能體面的說再見，若遇到不肯放手的另一半，反而會覺得無理取鬧，想早點擺脫對方。

▎處女座

處女座在感情中不喜歡強求，一旦對伴侶沒有留戀，不管對方怎麼挽留，他們離開的想法都不會改變，在愛情中喜歡握有主導權，喜不喜歡是他們說的算，對於感情能否繼續，心中已經有明確的答案，絕不會與前任藕斷絲連，對方若有挽留的動作，他們會閃得更快。

▎天秤座

天秤座喜歡一個人毫無理由，有時也會突然沒感覺，走得也就最堅決，愛感情中不喜歡強求別人，自然也不願別人強求自己，一旦下定決心要分手，就絕不會再吃回頭草，伴侶若試圖挽留，反而會讓他們感覺壓力大，希望能早點與對方斷乾淨。