范瑞君接受雜誌專訪、拍攝時尚照片。（VOGUE提供）

暑假到了！范瑞君身兼大學教授與專業演員，又是兩個孩子的媽，每逢7、8月不必上課，她習慣安排舞台劇的巡迴演出，19日與《寶島一村》出發到大陸巡演，一去就是1個半月。范瑞君說，孩子從小習慣媽媽要出遠門工作，而且老公照顧小孩其實比她還要細心，所以小孩開心、老公細心、她也放心。

范瑞君最近接受《VOGUE》雜誌訪邀約拍攝時尚照片，挑戰與過去截然不同的造型，她覺得很有意思，經紀公司老闆王偉忠看了照片也大為驚艷，鼓勵她可以多多嘗試性感的角色！

演戲多年的范瑞君在專訪中表示，其實不只演員在演戲，在這個世界上每一個人都在演戲，日常生活也有演技發揮的空間，尤其她身為獨生女，年幼時缺少玩伴，她便將看到的電影情節自言自語地演起戲來，學著和自己做伴。

范瑞君說，「戲劇角色成為合法的出口，如果不是這樣，我可能會變成一個很不快樂的人。」她可以從14歲演到七老八十，對角色從不設限，范瑞君說，「演員必須先放空自我，成為乩身，我希望讓角色藉由自己的身體活一次。」

這兩天范瑞君又在收拾行李準備巡演，曾經有人問起會不會擔心老公戴立吾粗手粗腳，顧不好小孩，她大笑說，「老公雖然武功好，但他比我細心多了！真的很會照顧孩子！」范瑞君記得兩個孩子小時候確實比較黏媽媽，想媽媽會想到大哭，有次哭到老公戴立吾受不了，特別穿上她的衣服喬裝媽媽來安撫小孩，小孩聞到衣服上媽媽的味道，居然安心睡著了！事隔多年，范瑞君想起來還是覺得好笑又心疼，稱讚老公演技真的好！