海島演劇《開在壁上的花》，以白色恐怖受難者楊國宇、簡國賢及林秋祥故事為主軸，談論台灣新劇的蓬勃與衰落及白色恐怖的無情。（海島演劇提供）

以人權故事為主題，海島演劇每年推出劇作及巡演，今年推出《開在壁上的花》，以白色恐怖受難者楊國宇、簡國賢及林秋祥故事為主軸，談論台灣新劇的蓬勃與衰落及白色恐怖的無情。

《開在壁上的花》故事描述以三人故事為主，包括1917年生的簡國賢，是桃園人，在留學日本攻讀戲劇，回台之後見到遭國民政府接收的台灣人，依舊遭受二等公民的差別待遇，開始創作針貶時事、諷刺當權貪污腐敗的戲劇作品如《土地公遊台灣》、《阿里山》、《壁》及《羅漢赴會》等作，在《壁》大受歡迎欲加演之際，遭政府禁演；沒多久，228事件發生，改變了他的人生。

1930年生的林秋祥在高三某天夜裡，有警察上門找他，父親帶著警察去他房間，待林秋祥穿好衣服，告訴父親「沒事的⋯⋯」就被帶走關進監牢。父親自責欲救兒子，原本富裕的家境被騙了很多錢，包括一大一小店面、太太的金飾、龍銀；甚至後來因借貸高利貸而賣田、賣老家雜貨店等。

1932年出生的楊國宇，在就讀台灣省立台北成功高中時，受幼稚園老師，也是劇作家簡國賢之妻簡劉理邀請，在舞台劇《壁》公演時到台北公會堂（現中山堂）幫忙打雜，並且看戲，十分喜愛並深受感動。而他在高三的某個凌晨，被兩名男子帶走。

演出將於5月21日在蔡瑞月舞蹈研究社、5月26日在基隆86設計公寓、5月27日與28日在國家人權博物館禮堂登場。