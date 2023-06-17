林宥嘉日前飛往德國柏林參加品牌時尚盛會。（華研國際提供）

林宥嘉日前飛往德國柏林參加品牌時尚盛會。（華研國際提供）

林宥嘉日前受時尚品牌Saint Laurent邀請，飛往德國柏林參加品牌時尚盛會「Summer 24男裝大秀」，與來自世界各地的明星名人，包括山崎賢人、水原希子、SEVENTEEN的淨漢等一起看秀。以往工作多是為了演唱會的他，這次難得不須唱歌，用放鬆的心情欣賞時尚大秀，一身品牌2023最新秋冬新款服裝，黑色寬肩長外套搭配薄紗襯衫的Look氣勢十足。這次快閃柏林出席時裝秀活動，林宥嘉從機場一路拍到柏林街頭，而說起歌迷最期待的「idol 2023世界巡迴演唱會」巡演進度，日前官方社群再釋出8城市場次，引起歌迷暴動。

過往工作少不了唱歌的林宥嘉，這次驚喜現身Saint Laurent「Summer 24男裝大秀」，體驗不同的工作狀態，這次品牌為林宥嘉安排的位置極佳，剛好正對模特兒走來的路線，他認真看秀從模特兒的身形到衣服的剪裁，覺得相當精采。同樣身為舞台上的表演者，他在看秀時腦中一邊在想，要如何透過肢體語言表達他的欣賞，因此在過程中無論是用嘴型說出Wow、拍手點頭，他都不吝嗇地用肢體語言表示欣賞，「因為我自己在舞台上表演的時候也希望觀眾們給我正向的回饋，所以我這次作為一個觀眾我也這麼做」。

這次前往柏林，由於不同的工作狀態，少了要唱歌的壓力，有更多的時間做平常無法做的事情，林宥嘉特別從出發時，就開始用照片記錄這趟旅程，時尚兼具生活感的街拍照片連發，希望透過他的視角帶領歌迷一起到柏林來趟小旅行。

在抵達的首日，由於柏林的日照時間和台灣很不一樣，晚上9點才天黑，凌晨4點就天亮，中午抵達的林宥嘉把握工作空檔，帶著工作人員前進柏林街頭享受街頭巷弄美食，在當地嚮導的建議下吃了當地人必吃的咖哩香腸和沙威瑪，令他印象深刻。「因為這次的表演行程沒有唱歌，所以有更多的時間專注在拍攝照片，一種帶著歌迷旅行柏林的感覺。」而除了品嘗當地的街頭美食外，林宥嘉也吃到道地的德國豬腳，和當季的美食白蘆筍，林宥嘉首次品嘗直呼非常好吃，開心表示：「謝謝品牌所有工作同仁的安排。」