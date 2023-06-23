去年就在台北羽球公開賽男單8強飲恨敗給林俊易的王子維，23日上演甜蜜復仇，終場以21比13、24比22擊退林俊易，相隔4年重返男單4強行列，替這次台灣中生代與新生代好手對決畫下完美句點，他在確定贏球之際整個人躺在地上高舉雙手慶祝，「因為我真的太開心了！」

聽到自己上次闖進公開賽4強(不含年終賽)，是在2019年印度賽義德莫迪羽球賽，王子維滿臉懷疑表示，「有這麼久了嗎？我真的太久沒有闖進4強，感覺比賽就是贏一場後就輸一場，不僅在打法上出了問題，連心態也出現不小麻煩。」

「至少我現在找回來了吧？」王子維表示，「主要就是聽從教練指導改變場上打法，更要努力提升專注度，以便跟上快節奏。我之前的方向走錯了，幸好教練及時提醒了我，畢竟我很久沒有闖進4強了，今天也就是抱持衝擊的心態去打。」

王子維強調，自己今年初的表現不好，直到新加坡公開賽後才漸入佳境，就是努力給自己更多信心，像在今天第二局，自己原本以為是逆風方向，結果是順風，讓他一下子掉蠻多分數，「我的失誤還是過多，希望今天贏球可讓自己更上層樓。」

至於連兩天面對「前輩」，昨天力挫周天成的林俊易表示，「自己就是關鍵球處理不好，出手有點急，想拚幾個球都沒成功。不過藉由這次台北公開賽，我的心態上確實有所成長，也會努力思考自己在場上出現怎樣問題。」林俊易接下來先待台灣訓練，然後飛往加拿大比賽。