許多人都抱持著環台夢。一位大學助理表示，自己高一時因為車禍重度昏迷40幾天，雖然奇蹟生還，卻也因此成為身心障礙者，過去曾3度騎車環島的他，近日想趁著暑假一圓十幾年來的單車環島夢，家人卻都抱持反對態度，於是發文尋求鼓勵，沒想到獲得許多人聲援，最後順利獲得爸媽同意，將在近日展開行程，貼文曝光後吸引不少人祝福他一路平安。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，當年他遭到對方闖紅燈撞擊，重度昏迷40幾天，奇蹟式醒來後開始辛苦的復健，他也因此領到了身心障礙手冊和重大傷病卡，由於昏迷期間出現癲癇病史，所以至今仍不能開車。

原PO提到，目前他每天都有吃藥控制病情，也順利在某大學任助理，想趁著暑假、特休還有10天，展開隨到隨找住宿的單車環島之旅。原PO透露，他曾2度從中部騎單車到墾丁、3度騎機車環島，上周還騎了一趟單車百K，雖然家人都持反對態度，「但是我真的很想完成十幾年來的夢想！」，因此才會發文尋求正面的鼓勵和建議。

對此，許多人紛紛回應，「人生不空過，加油！我都很鼓勵兒子去完成夢想，我兒子有腦瘤+癲癇，醫生有開證明，所以有駕照」、「你的情況，還是不要單獨一個人上路，找朋友一起去，需要有人在旁支援，或是連絡好各地朋友，用接力方式注意你的狀況」。

原PO事後再度透露，經過溝通後他順利獲得爸媽同意，「預計這周日會從（彰化）員林出發」，未來若順利完成旅程，將在臉書社團「爆廢公社」發表照片及感謝文，且考慮製作背牌，「如果有遇到單車騎士的背牌是耶穌愛您，那99%應該是我」。

網友則紛紛回應，「加油！注意安全」、「天氣熱，要注意補充水分，祝環島順利愉快」、「加油！祝平安順利」，另外還有不少人釋出善意，「有路過台南市區提前私我喔，如果是非上班時間再招待你吃飯」、「經過我公司時，歡迎進來休息、用餐、吹冷氣，需要協助時我幫的上忙，祝你順利、加油」、「加油，到桃園我請你喝飲料」、「加油！若有經過三重，能來我這裡讓您免費休息跟住宿」。