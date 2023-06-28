美式賣場好市多提供各式各樣的商品供會員選購，其中不少商品可能隨著時間過去而深藏在民眾的記憶，不過偶爾也會有品項停售後回歸。一位爸爸分享，好市多自有品牌的科克蘭洗碗精近日重新上架，讓他忍不住直呼「買爆它」，貼文曝光後引發熱議，不過不少忠實粉絲感嘆，改版後的洗碗精比較小罐、味道有點不同，清潔程度也有差異，「還是覺得之前的比較好」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日他使用好市多官網採買生活用品時，發現科克蘭洗碗精復活了，「這真是從2022年就已經眾裡尋他千百度的商品，看來重新上架了。買爆他！」；另外原PO提到，網購2.66公升價格379元，不過有人實際到賣場看到標價是319元，建議直接現場購買較便宜。

對此，許多人紛紛回應，「等好久，下單去」、「超好用，用了就回不去了～」、「好用，推一個，我有在大順搬好幾組了」、「超喜歡這個！我要買！」、「我也找好久」、「這個超便宜又好用」、「真的很習慣使用這牌子的洗碗精」。

不過有不少忠實粉絲感嘆，「新的包裝不同，而且比較小罐，之前的是3.99公升，前幾天賣場買了一罐」、「味道有點不同，不喜歡。還是覺得之前的比較好」、「幫人買了一罐，新的味道跟以前不同，柑橘類的味道」、「舊款我用了8年，停貨很久後來買了2瓶新款，覺得味道不行又小瓶，也沒舊款的濃縮」、「這是新款，舊款比較好用⋯可惜買不到了」。