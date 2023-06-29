新竹市頂竹圍公園遭撒釘子跟倒漂白水，民眾發現後通報市府並報警，警方循線調閱周邊監視器，找到涉案的林姓男子，林男稱不滿公園裡的流浪貓太吵，才會在公園放釘子，全案將依公共危險罪送辦，至於動保法行政罰部分，則將函送動保所認定。

市府表示，民眾6月22日、28日在頂竹圍公園餵食、抓紮流浪貓時，發現有人不明原因將鐵釘根圖釘放置在地上，同時花圃的水泥牆上也有潑灑漂白水的味道，懷疑是為了驅趕、傷害流浪貓所為，民眾也很熱心第一時間也收集鐵釘及圖釘並移除。

新竹市警局南門派出所表示，在接獲民眾通報後，立即調閱公園周邊監視器畫面，員警查看監視器畫面，終於掌握在22日、28日凌晨有可疑男子出沒公園，今循線找到50多歲林姓男子，林男到案後坦承犯案，稱是不滿流浪貓很吵很臭，才會趁半夜在公園放釘子。

市府城銷處表示，經過動保所了解，目前尚未有民眾或流浪貓因此受傷，危險行為除了會造成民眾受傷外，也可能造成動物傷害，依照動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。