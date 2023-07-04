新北市三重區玫瑰公園溫室整修完成，並於今（4）日重新啟用開放，除改造拆除部分溫室外牆，結合鄰近社教館的平台，打造戶外表演舞台廣場；另有呼應玫瑰主題的彩色噴花地坪、貼花遮棚以及利用原本溫室拆下的鍛造花窗做成的舞台欄杆裝飾，讓玫瑰公園增添美感，此外，廣場空間設有無障礙設施，讓民眾能更自由、舒適運用。

興建於1997年的三重玫瑰公園，是新北市第一座主題公園，過去曾經歷一次整建，於2010年完工至今，成為三重當地重要的鄰里公園，除了提供休閒遊憩及運動場所外，還有新北市少數玫瑰溫室植物園，而本次整修就是將玫瑰溫室空間進行改善，強化在地公園特色營造，並提升生態教育，強化溫室自然與民眾的互動。

原有溫室因老舊加上空間封閉，結構有補強的必要性，為考量安全性及民眾需求，三重區公所在今年2月著手改善工程，全面更新公園溫室外圍及活動廣場環境，與在地玫瑰公園主題原有特色相呼應。

三重區長王坤南表示，此次整建重點為溫室外圍廣場及溫室空間，在現有場域下極大化使用空間。原溫室外花台因阻隔視野，藉此機會拆除改造以擴大民眾活動空間。且針對外部重新彩繪加強玫瑰主題並新增玫瑰貼花之採光棚架；而溫室內部的仙人掌則予以保留，並種植豬籠草、捕蠅草、石蓮及沙漠玫瑰等植栽以增添植物多樣性，提供市民多元的休憩環境。