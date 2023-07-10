S2O Taiwan潑水音樂節將在8月19日、20日於大佳河濱公園舉行。（S2O Taiwan提供）

「S2O Taiwan潑水音樂節」將在8月19日、20日於台北市大佳河濱公園盛大登場，早鳥票現已全數售完，10日起全面開賣折扣票，並公布第二波卡司名單，傳奇天團瑞典浩室黑手黨（SHM）成員艾克斯威爾與賽巴斯坦英格羅素首度在台合體演出、世界百大DJ第9名Don Diablo（惡魔先生）相隔6年再度來台，還有南韓DJ「暗黑版潤娥」MIU與大馬「平交道女神」亞洲百大女DJ藍星蕾性感雙姬同台演出。

S2O Taiwan公開第二波卡司名單，邀請艾克斯威爾與賽巴斯坦英格羅素兩位重量級電音DJ來台，這也是兩人首度在台合體表演。他們來自兩度入圍葛萊美獎的瑞典浩室黑手黨，2011年榮登世界百大DJ第10名，同年首度登上美國麥迪遜廣場表演，票券開賣9分鐘完售，其代表作〈Don't You Worry Child〉發行後攻上告示牌百大第6名、英國單曲排行榜第1名，卻在團體到達巔峰之際一度解散。

當時兩人另組團體Axwell Λ Ingrosso推出〈More Than You Know〉、〈Dreamer〉成為各大音樂節必放的洗腦神曲，瑞典浩室黑手黨於2018年回歸至今，不管以團體或是個人名義巡演，總是締造場場爆滿、周邊商品熱賣的現象，無論百大DJ排名如何洗牌，仍穩坐許多電音迷心中第一的傳奇團體。

暌違6年來台的Don Diablo是Beatport等全球排行榜常勝軍，創作超多耳熟能詳的作品，也與瑪丹娜、蕾哈娜、小賈斯汀、紅髮艾德、杜娃黎波、Jessie J等大咖爭相合作單曲或推出混音版本，最特別的是他的表演充滿驚喜，每次都會準備不同的驚喜物品登台亮相，成為他的表演經典儀式，過去他在台灣曾經拿出皮卡丘登台，此次又將為台灣粉絲帶來什麼驚喜，令人期待。

有著神似潤娥初戀系臉蛋的MIU與法律系混血高材生藍星蕾，不僅皆有火辣亮眼的外表，更有出色的音樂才華，成為近年來亞洲各大音樂節及夜店爭相邀請的熱門人選，有趣的是兩人經常在亞洲各地巡演，卻從未在同一個場合見過面，從未有合作機會，此次合作彼此都非常期待，近日正密切討論曲目。