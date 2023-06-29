新北市消防局今(29)日晚間7時44分獲報，三重區重新路二段有名男子酒醉路倒，隨即派員前往救護，沒想到男子竟失控揮拳毆打救護人員，被警方壓制後帶回偵辦，後續救護人員已前往醫院驗傷，並提出傷害、妨害名譽以及妨害公務等告訴。

據悉，51歲鄭姓男子酒醉路倒在三重區重新路二段附近，當警消獲報到場欲將他從地上攙扶起時，鄭男疑似酒醉失控，竟一拳往救護人員臉上打去，造成對方右下巴擦挫傷及疼痛。

鄭男施暴後當場被三重警方壓制逮捕，不過鄭男仍持續辱罵與叫囂，被警方帶回派出所偵辦，而遭毆打的救護人員則前往聯合醫院三重院區驗傷，後續已向警方報案提出傷害、妨害名譽以及妨害公務等告訴。

第三大隊呼籲，公務員執行公務的過程皆受到法律明文規定的保護，尤其是第一線的醫護、警消人員，當我們的人身安全及生命受到威脅時，更是零容忍，絕對會依法遏止對公務員施暴，不容許救護暴力，後續也將協助同仁提出告訴譴責暴力行為。

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