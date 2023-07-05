新北市新店區昨（4）日驚傳兒子涉嫌持雙刀斬首老母親逆倫血案！59歲連姓男子疑因84歲詹姓老母親碎碎念而情緒失控，持菜刀對老母頸部連砍多刀，致母親身首異處慘死。台北地檢署檢察官今天中午率法醫到新北市立殯儀館相驗，死者兒女面容哀戚，情緒低落。家屬透露，連男在當兵時不知遇到何事，退伍後整個人就「走鐘」，但還是想像不到竟會殺死母親。

昨天上午11時許連男疑不滿母親碎念，推倒母親後持菜刀往母親的頸部狂砍，至刀刃變鈍、缺角，連男走向廚房取來另把菜刀，繼續對母親砍殺，直到老母身首異處。警方到場勘驗，發現血跡集中在客廳地板及沙發，死者頭顱滾離上半身約30公分，一旁有2把染血菜刀。

今天中午連男的兄姊及親屬接獲通知到新北市立殯儀館，各個面露哀戚，悲傷不語。據家屬透露，連男在當兵前都很正常，也很開朗風趣，但在當兵時不知發生何事，退伍後整個人的精神狀況發生很大變化，就醫後才逐漸好轉，這幾年情況穩定，沒想到卻發生這樣的憾事。