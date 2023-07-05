連男不滿母親碎念，竟持菜刀殘忍弒母，訊後被移送法辦。（圖／高鈞麟攝）

59歲連姓男子昨（4）天下午疑因在新店家裡亂丟菸蒂，84歲老母不滿兒子的行徑，碎念了他幾句。連男情緒失控，趁母親用餐時，交替使用2把菜刀猛砍母親頸部，直至母親屍首分離。連男落網後，面對警方偵訊，異常冷漠，僅坦承犯案殺害母親，對於犯案動機及細節均不交待，訊後被依殺害直系血親尊親屬罪，移送台北地檢署偵辦。

新北市新店分局碧潭派出所昨午近2時，接獲新生里辦公室報案，有民眾前往新店區新生街連宅，見到連男雙手沾有血跡，且有人倒臥在地不動，立即打電話報警。警消破門發現，詹姓老婦倒臥在客廳，頭部與頸部有明顯刀傷，且屍首分離，遺體旁遺留2把菜刀，連男則呆坐在客廳沙發，警方隨即逮捕連男。

據了解，連男疑因亂丟菸蒂，被母親碎念，連男突然情緒失控，趁母親在客廳吃午餐之際，先推倒母親，再持菜刀狂砍母親後頸，菜刀砍到缺角後，連又至廚房換1把菜刀繼續行兇，直到母親頸部被砍斷，他才罷手。由於頸部切口不平整，警方研判至少砍了10多刀。

連男被逮後，始終沉默以對，異常冷靜，連資深刑警都未見過如此冷漠的兇嫌。製作筆錄時，連男稍微鬆口，僅坦承行凶殺害母親，對於警方的詢問，他不但不回答，也未做出搖頭或點頭的示意動作，更為明確向警方交待行兇動機與犯案細節。

據悉，連男菸癮極大，每天至少抽2包菸，還有酗酒惡習，他抽完菸後，經常在家裡隨意丟棄菸蒂，為此常與母親爆發口角，而連男患有精神疾病，長期靠藥物控制，但近日卻停藥。

連男今（5）日在法扶律師陪同下製作筆錄，訊後被依殺害直系血親尊親屬罪，移送台北地檢署偵辦。警員押解連男上車時，面對記者的詢問，他仍是噤聲，全程不發一語。

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