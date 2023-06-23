新北市新店區1名女子本月18日晚間7時許環河路自行車道騎單車休閒，卻見1名男子竟全身赤裸對著她自瀆，女子氣極欲親手抓住變態男子，狂踩單車追捕，但仍被嫌犯騎單車順利逃逸，女子隨後撥打110報案，新店警分局派遣線上警網到場，已不見嫌犯蹤跡。
被害女子隔天到新店分局江陵派出所提出性騷擾申訴及公然猥褻告訴，警方依規定受理，經調閱周圍路段監視器，發現嫌犯於犯案後騎自行車朝台北市文山區方向逃逸，目前持續擴大調閱影像辨識犯嫌身分中。
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