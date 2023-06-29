桃園市大崗國中陳濬承因妹妹關係，開始到兒童燒燙傷關懷協會，進而成為志工積極服務幫助燒燙傷患者，和桃園另外3名學子在激烈競爭中，從逾2000人脫穎而出，榮獲第23屆「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎，副市長蘇俊賓29日一一表揚，讚服務的心要自小培養，比學業更重要，感謝學生課餘發揮愛心，也期許成為標竿鼓勵更多桃園青年投入。

蘇俊賓表示，大崗國中陳濬承、大園國際高中李柏緯、治平高中覃宇婕及啟英高中石芊宜等4位學子長期投入志願服務，在約2000人的評選中脫穎而出，這是難得的榮譽，台新青少年基金會是台灣唯一以鼓勵國、高中生從事志願服務為目標的基金會，感謝多年來在台灣培養超過8萬位青少年志工，市府對此也高度重視，因為對於社會志願服務的萌芽，若從國中或更小開始，進而延續到高中、大學，不僅能對社會有所貢獻，對於未來探索興趣、自我定位也是非常好的階段。

大崗國中陳濬承、大園國際高中李柏緯、治平高中覃宇婕及啟英高中石芊宜同學等4位學生榮獲第23屆台新青少年志工菁英獎「奉獻獎」。(蔡依珍攝)

蘇俊賓也分享自身經驗，他提到在就讀師大附中時，是他首次投入志願服務，當時因同學在火車事故中過世，學校發起募款，不僅班上因此團結凝聚變成好友，也讓他們發覺可以對社會有更多的貢獻，進而讓他開始關心環保及弱勢議題，後來並將環境工程作為第一志願赴成大就讀。

蘇俊賓談到，從事志願服務的動機不應僅是為了升學，若僅在乎成績，往後可能缺乏對於社會的使命感與自我期許。大崗國中陳濬承對於燒燙傷患者的關懷從小開始，希望幫助更多和妹妹一樣的燒燙傷患者家庭，相信這樣的孩子視野將會更為不同；大園國際高中李柏緯擁有外語專長，長期在國際交流活動中擔任志工，持續奉獻不求回報；啟英高中石芊宜長期參與兒福聯盟，致力兒少權益倡議，對於弱勢的關懷發自內心；治平高中覃宇婕在幫助青銀族群與弱勢團體的過程中，更瞭解社會不同年齡層的需要，並在社群分享服務心得，期望吸引更多人加入青銀共好的行列。

蘇俊賓說，感謝台新青少年基金會每年舉辦「台新青少年志工菁英獎」，市府將透過公私協力、加強宣導，鼓勵更多孩子參與志願服務，期盼讓桃園的獲獎人數倍增，也感謝每位志工同學背後敞開胸懷、鼓勵孩子參與的家長。

財團法人台新青少年基金會董事長鄭家鐘表示，今日得獎者皆是優秀的模範志工，代表著新一代的希望。基金會秉持「唯有做別人的天使，才能夠做自己的天使」的理念辦理徵選，因為透過助人，整個身心靈都會改變，如果能從小開始培養高尚的人格，往後將內化成自身的道德，發揮大我的精神，成為社會重要的中堅力量，也盼號召更多人加入志工行列，讓台灣更美好。

鄭家鐘說，青少年是國家之本，在此階段一定要養成利他的心，許多孩子參加志工活動後都變得更有自信、更光明，相信未來一定會對別人的問題，感到自身也有一份責任。