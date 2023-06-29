雲林縣4年前禁止用廚餘養豬，環保局收集生廚餘、熟廚餘做堆肥，在南亞塑膠公司堆肥場添購機器且不斷改善發酵製程協助下，混合出品質優良的有機肥，推廣社區及學校栽植有機菜以來，一家五星級餐廳使用雲溉肥種出的有機菜做沙拉，使餐桌的廚餘又變成蔬果回到餐桌。
雲林縣養豬頭數156萬頭是全台最多，4年前非洲豬瘟疫在全球各地蔓延，張麗善甫上任即宣布禁止廚餘養豬，全縣每日40萬噸生廚餘、熟廚餘頓時無處可去。
環保局回收生廚餘、熟廚餘分流處理，運到麥寮六輕廠區的南亞堆肥場混合成有機肥去年10月取得農委會肥料登記證，，命名為「雲溉肥」，特色是發酵品質完善、無添加副資材，農友試用後反應「明顯增加土壤肥力」。
環保局今（28日）舉行雲溉肥成果展，邀請禧榕軒大飯店主廚廖峰毅使用雲溉肥種的農作料理成佳餚。
環保局長張喬維指出，雲林縣一天廚餘量約40公噸，收集後先做脫水的前處理，一天可生產16公噸有機肥，先推廣給社區、學校，讓農民知道有「雲溉肥」肥料，未來可和農業處合作，推動到有機專區。
張喬維說，臨危受命把廚餘變成有機肥過程中秉持傻子精神一試再試，為證實此一有機肥幫助植物生長，又與環球科大、飯店合作，用於種植有機蔬果，使餐桌的廚餘又變成蔬果回到餐桌。
縣議員李明哲表示，自家也用有機肥種芭樂、芒果、蓮霧，但生產有機肥過程很不好聞，因為有南亞協助，雲林縣沒有這樣的困擾，希望環保局及農業處合作推廣給縣內有機小農，讓雲溉肥種出來的有機作物有販售通路。
南亞公司處長林澤銓說，熟廚餘高油、高鹽很難製成有機肥，2018年特前往日本取經採購一套系統，製程從2、3個月縮短為35天；去年又花4億元改用高效發酵的方式處理，只要8天時間就完成，且品質更好，日處理量從30公噸增到60公噸。
張喬維致謝南亞公司基於回饋，幫助縣府無償把廚餘變成肥料及包裝，雲溉肥未來會進一步精進，視狀況加入木質類、蚵殼，預估明年下半年才會販售。
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