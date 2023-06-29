古坑鄉樟湖生態國中小學也使用雲溉肥與茶農合作種植紅茶及廣東黎檬，混合成凍黎茶十分清涼爽口。（周麗蘭攝）

環保局今（28日）舉行雲溉肥成果展，邀請禧榕軒大飯店主廚廖峰毅使用雲溉肥種的農作料理成佳餚，並邀請試用雲溉肥的社區分享成果。（周麗蘭攝）

雲林縣4年前禁止用廚餘養豬，環保局收集生廚餘、熟廚餘做堆肥，在南亞塑膠公司堆肥場添購機器且不斷改善發酵製程協助下，混合出品質優良的有機肥，推廣社區及學校栽植有機菜以來，一家五星級餐廳使用雲溉肥種出的有機菜做沙拉，使餐桌的廚餘又變成蔬果回到餐桌。

雲林縣養豬頭數156萬頭是全台最多，4年前非洲豬瘟疫在全球各地蔓延，張麗善甫上任即宣布禁止廚餘養豬，全縣每日40萬噸生廚餘、熟廚餘頓時無處可去。

環保局回收生廚餘、熟廚餘分流處理，運到麥寮六輕廠區的南亞堆肥場混合成有機肥去年10月取得農委會肥料登記證，，命名為「雲溉肥」，特色是發酵品質完善、無添加副資材，農友試用後反應「明顯增加土壤肥力」。

環保局今（28日）舉行雲溉肥成果展，邀請禧榕軒大飯店主廚廖峰毅使用雲溉肥種的農作料理成佳餚。

環保局長張喬維指出，雲林縣一天廚餘量約40公噸，收集後先做脫水的前處理，一天可生產16公噸有機肥，先推廣給社區、學校，讓農民知道有「雲溉肥」肥料，未來可和農業處合作，推動到有機專區。

張喬維說，臨危受命把廚餘變成有機肥過程中秉持傻子精神一試再試，為證實此一有機肥幫助植物生長，又與環球科大、飯店合作，用於種植有機蔬果，使餐桌的廚餘又變成蔬果回到餐桌。

縣議員李明哲表示，自家也用有機肥種芭樂、芒果、蓮霧，但生產有機肥過程很不好聞，因為有南亞協助，雲林縣沒有這樣的困擾，希望環保局及農業處合作推廣給縣內有機小農，讓雲溉肥種出來的有機作物有販售通路。

南亞公司處長林澤銓說，熟廚餘高油、高鹽很難製成有機肥，2018年特前往日本取經採購一套系統，製程從2、3個月縮短為35天；去年又花4億元改用高效發酵的方式處理，只要8天時間就完成，且品質更好，日處理量從30公噸增到60公噸。

張喬維致謝南亞公司基於回饋，幫助縣府無償把廚餘變成肥料及包裝，雲溉肥未來會進一步精進，視狀況加入木質類、蚵殼，預估明年下半年才會販售。