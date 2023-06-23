21歲謝姓男子從雲林斗六騎乘一部重機車出發欲到高雄田寮區中寮山祕境賞景，在導航指引下迷失在中寮山產業道路，普重機車還滑落泥濘中無法行駛，由於山區收訊不佳，警方靈機一動利用發報巡邏警車「警鳴器」來尋找謝男，謝男聽見後鳴按喇叭聲回應，最後順利將陷入困境的他救出。

高雄市田寮分駐所日前接獲謝姓男報案，稱他在田寮區中寮山迷路且普重機車滑落泥濘中無法行駛，警方立即前往中寮山區搜尋，同時用手機聯絡謝男詢問位置，不過因山區產業道路無住家門牌號碼也無道路名稱，加上手機訊號不穩定，通訊時聲音模糊，謝男路況不熟無法說明確切位置，警方於是想到用「張君雅模式」，沿路鳴警笛找人。

員警利用發報巡邏警車「警鳴器」確認謝男是否聽到警鳴器聲響，待謝男聽到警鳴器聲響後，請謝男鳴按喇叭聲回應，警方確認聲音來源後聽聲音辨位上山找尋，最後皇天不負苦心人，成功找到陷入困境之謝姓男子。

員警先確認謝男身體無恙後，合力協助將他的普重機由泥濘中牽起，放置可行駛之水泥地，因仍擔心謝男對環境道路不熟悉，不易駛往主要幹道，便請他跟著巡邏警車帶路至通往岡山區的主要幹道。

原來謝男是從雲林斗六出發欲到田寮區中寮山秘境，因跟隨導航指引行駛在人煙稀少的產業道路，加上近日山區頻頻下雨導致道路狀況不佳致普重機滑落在泥土中，謝男獲救後頻頻向警方道謝，對於警方的熱心協助由衷表示感激。