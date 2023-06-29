紙風車劇團2023年平安大戲《順風耳的新香爐》，剛開售票房已達8成。為了照顧沒有機會看戲的孩子，紙風車表示，將持續推動「紙風車藝術待用券」，歡迎需要的朋友前來申請，每位觀眾限索取2張票券，索取完為止。

紙風車表示，有感於台灣許多經濟能力並不寬裕的家庭，在經濟壓力與藝術教養中掙扎，其實並不是每個住在城市裡的孩子，都有機會進劇場看戲；也不是每個在城市裡打拼的父母，都有能力帶孩子進劇場看戲。紙風車於2017年啟動「紙風車藝術待用券」計畫，邀請購票進劇場看戲的家長們或是有能力的朋友，可多購買幾張票，讓能力有限的父母也能夠在孩子的童年中，給予一次陪伴家中小孩進劇場看戲的機會。

計畫啟動後便引起各界熱烈響應，從2017年《諸葛四郎》演出開始，每年演出都會邀請社福團體領用票券來欣賞演出，如兒童福利聯盟文教基金會、心路社會福利基金會、財團法人罕見疾病基金會、台北市恩加貧困家庭協會……等近80個單位的孩子都有看過紙風車售票演出。

孩子們演出結束後都會留下心得回饋：「我想要謝謝贊助門票給我們的人，謝謝你們讓我看到一個趣味的戲，有個開心的週末。」不善於表達的孩子也會用繪畫的方式來述說自己看戲的感想。

「紙風車藝術待用券」計畫實施至今已達6年，共12482張票券已被領取使用。今年疫情解封，除了邀請社福團體外，更保留部分座位開放觀眾申請，希望因經濟考量無法帶孩子進劇場看戲的家長，能有機會欣賞表演藝術，豐富孩子的童年記憶。每位觀眾限索取2張票券，即日起開放於平日上班時間電話索取，索完為止。