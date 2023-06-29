交通部民用航空局長林國顯（左起）及桃園國際機場公司總經理范孝倫29日出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」，討論綠色運輸的相關議題。（范揚光攝）

今周刊研發長王之杰（左起）、交通部民用航空局長林國顯、桃園國際機場公司總經理范孝倫、中華航空資深副總經理彭寶珠及長榮航空首席副總經理何慶生29日出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」，討論綠色運輸的相關議題。（范揚光攝）

今周刊於6月28日、29日舉辦第六屆「台灣大未來 國際高峰會」，以「科技．永續．解密新局」為主題，規劃「全球總經脈動」、「關鍵科技趨勢」、「創新科技與綠色願景」、「淨零永續年代」四大核心議題，期望在高速變革中，與國內外各界近30位重量級領袖，共同探究解密新局。

29日交通部民用航空局長林國顯「創新科技與綠色願景」核心議題中，以「低碳永續之民航發展」發表專題演講，並在專題演講後與桃園國際機場公司總經理范孝倫、長榮航空首席副總經理何慶生、中華航空資深副總經理彭寶珠舉行對談。

林國顯在專題演講中表示，我國目前積極營造潔淨的運輸環境，分別以減少能源消耗及溫室氣體排放，以及減少空氣汙染排放為政策目標，並從「發展公共運輸系統、強化需求管理」、「建構低碳、低汙染之運輸環境」、「提升運輸系統與運具能源使用效率」三大政策執行，除了強化運輸需求管理與運輸場域節能減碳及減汙措施外，也要汰換高污染及高耗能運具，並且發展智慧型運輸系統，及提升車輛能效標準，建構高能源使用效率綠運輸網路，同時推動環島自行車道升級多元路線整合、運具電動化，以及運輸業溫室氣體減量、讓多元誘因提升公共運輸運量。

林國顯也提到，目前全球航空業CO2排放現況從2020年343億噸、2021年365噸至2022年已經升到368億噸，2022年全球與能源相關的CO2排放量相較2021年度成⾧0.82％，全球航空淨零目標及碳排在國際民用航空組織（ICAO）2022年第41屆會員大會中，已經訂定長期目標，促使各國家依其特殊情況及能力（例如：發展水準、航空市場成熟度）積極減碳。

他指出，2023年2月15日修正「氣候變遷因應法」明定國家溫室氣體長期減量目標為2050年達成溫室氣體淨零排放（基年2005年），而2020年我國溫室氣體總排放量2.85億噸CO2e，空運占總體2.05％，與國際碳排比例相當。

林國顯表示，我國減碳執行方向在規劃航空產業淨零藍圖中，已符合國際減碳執行趨勢。包括建構高能源使用效率運輸網絡、推動新制度、汰換高污染航機、再生能源使用以及建構綠色機場。目前已經有了不錯的成果。

林國顯也強調，目前遏止碳排量已刻不容緩，排碳量持續增加，可能帶來更頻繁的野火、乾旱時間更長，以及熱帶氣旋風力增強和降雨量增加等問題，未來政府部門需要與航空公司、機場、航空服務的設施、設備供應商甚至旅客同合作，實現我國淨零排碳目標。