《超級偶像》總冠軍李子森，近年在綜藝節目《我愛冰冰Show》歌唱表現亮眼，近日宣布第三站將回到自己家鄉台中，將於7月8日、9日在Legacy Taichung 音樂展演空間一連舉辦2場演出。

台中場為此次巡演最終站，加上又是自己家鄉主場情懷，子森對於所有舞台規格、歌單、造型通通要升級再升級，粗估已經砸下超過600萬成本來製作，規模已經是PLUS豪華潛艦版，李子森笑說：「自己家鄉絕對要誠意滿滿，不能漏氣，不領唱酬也沒關係，就是要把台中場的一切呈現到最完美。」

他預告，兩場衣服造型全部不一樣、新增演出歌單、粉絲遊戲互動、2場皆有嘉賓，除了「森恬CP」杜忻恬將連續擔任2場的特別嘉賓，也再公布新一波嘉賓，邀來金曲歌王蕭煌奇助陣，他對於這次合作超級期待。

他開心說：「謝謝這位超級歌王答應了這次合作，真的是非常榮幸，我一直是老師的粉絲，每次去KTV一定必點的歌曲，上次在專輯能唱到老師的創作，這次竟然能幸運同台演出了，演唱會我們合唱歌曲絕對會是非常經典、非常炸的演出，連我自己都好期待。請大家拭目以待，但是哪一天就等你們來現場揭曉了。」