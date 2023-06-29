香港特首李家超上任將屆1年，對於《基本法》23條立法，他在接受港媒專訪時強調「愈快愈好」，但倘為「交差」而忽視某些風險，會對不起香港及國家，又說作為特區舵手，要警惕國安暗湧。而會否參考大陸做法加入「間諜罪」，他認為，特區政府就23條的7類罪行立法，已恰如其分。

香港《星島日報》今日刊出李家超專訪內容。他曾多次表示，23條立法最遲明年立法。李家超對此解釋要做深、做廣調研，不希望立法後才發現不足以應付，反覆修改。他指港府正審視不同國家及地區強化維護國安措施，也要審視不同普通法地區的法律，根據香港實際情況立法。他指稱，危害國安手法不斷變化，2003年的網路世界、社交媒體跟現時已大為不同，有人利用不同幌子、製造假象。

李家超強調，23條立法並非「交差」，倘只考慮盡快完成而忽略某些潛在風險，「對不起憲制責任，對不起香港和國家」，形容自己是心急之人，但不可魯莽。至於明年1月台灣大選是否為考慮因素，他說關鍵是自己先制定有效方案，而「任何時間都有風險」。

至於會否參考大陸做法加入「間諜罪」，李家超指，間諜行為屬洩露國家機密其中一個手段，「我們的對手是國家級，很多情報人員，其中有些是間諜，電影、現實大家都知道」，認為「行為」比針對哪些類別的人更重要。他說，特區政府就23條的7類罪行立法，已恰如其分。

政府曾稱正研究規管「假新聞」或虛假資訊，李家超指，任何立法工作必要考慮需要，因香港是自由社會，「我的態度是，如果不需要立法，最好不要立法」，認為若自我規律、行業操守令問題可控，希望不用立法手段處理，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」。至於目前情況是否可控，李家超說若論優先次序，則優先處理23條。

李家超又說，在「由亂到治、由治及興」過程，代表經濟與社會發展的「興」固然重要，但「治」是「興」的基礎，「治」與「興」的工作需並行，社會需保持警惕。他說要防範國家安全風險的暗湧，以免「翻船」，「我作為這艘船的舵手，我更加要所有船員都知道，這次我們要謹慎了，去這裡會大風大浪。」他又指，早前器官捐贈取消登記風波，反映「軟對抗」一直存在，需小心提防。