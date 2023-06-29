繼台中國家歌劇院後，台中市七期蛋黃區將再添國際級建築。有「豪宅一哥」稱號的聯聚建設以市政路為根據地，將與國際級建築大師隈研吾合作，打造七期重量級商辦新案「聯聚中維大廈 Kuma Tower」，預計9月公開，而該案英文名稱Kuma Tower，就是以隈研吾的英文姓氏命名，也是隈研吾唯一留名的作品。

《平均地權條例》修正案7月將上路，使得住宅市場降溫，商辦市場則持續升溫，知名建商聯聚、豐邑、允將及興富發都積極在七期推出商辦案，其中，聯聚建設的七期首座商辦「聯聚中雍大廈」創下中台灣商辦銷售之最，今年再度瞄準市政路，推出第二棟頂級商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower」。

位於市政路與市政北一路間的「聯聚中維大廈 Kuma Tower」，擁有2380坪南北坐向的寬闊基地，聯聚建設總經理王于娟表示，該處為台中政經核心位置，聯聚以此為重要根據地，讓原本的服務中心華麗轉身，將成為許多優秀企業的辦公據點，相信第二個豪辦作品聯聚中維大廈，將承接台中第一高樓「聯聚中雍大廈」定義的璀璨紀錄。

首度攜手國際建築大師隈研吾，「聯聚中維大廈」盼揮別過去傳統商辦的嚴肅形象，試圖融入自然元素在場域中，特別規畫1500坪城市公園，也將在市政路入口處種植來自基地原址、樹齡200歲的一棵環抱老樟樹，迎接來往的行人，公園內並設計栽種灌木花卉的綠色步道，打造城市綠洲意象。

聯聚中維大廈建築總高度208公尺，為地上42層、地下7層的超級商辦，盼打造全台最友善摩天塔樓，將成為聯聚、台灣與亞洲的新地標。