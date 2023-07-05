臺大雲林分院亞急性呼吸病房整建完畢啟用。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院的亞急性照護病房配置一間肺復健室幫助病人穩扎穩打地練習吞嚥與復健訓練，呼吸器脫離率平均可達50％以上。（周麗蘭攝）

隨醫療技術進步，急、重、難、罕症病患收治量大，各大醫院加護病房一床難求，臺大雲林分院為紓解加護病房、手術房、急診室的能量，修建「亞急性呼吸照護病房」，讓加護病房患者可轉出繼續照顧其呼吸器需求，也讓急重症病患有加護病房可用，院方統計，已有50％病患在呼吸照護病房康復回家。

臺大雲林分院的亞急性呼吸照護病房於2003年SARS疫期結束後就成立，專門照護長期使用呼吸器且困難脫離的病人，因病房設備老舊，新冠肺炎疫情爆發後，院方加速應整腳步，日前落成啟用。

院長馬惠明表示，亞急性呼吸照護病房對加護病房的運作能量很重要，急、重、難、罕症病患在加護病房度過最危險的階段，若暫時無法脫離呼吸器，就能轉到呼吸照護病房中繼，讓加護病房繼續活用。

新冠肺炎疫情去年嚴重蔓延，臺大雲林分院加護病房收治100多位重症患者，及不計其數的輕中度患者，呼吸照護病房需求量十分大，當時七樓的專責病房剛整建完畢，雲林患者免於醫療資源缺乏窘境。

呼吸照護病房主任周建宏指出，呼吸器脫離困難有很多原因，包含意識不佳無法維持呼吸道暢通、呼吸肌肉力量不足、嚴重感染及心血管系統疾病共病症等等。護理師、呼吸治療師、藥師、營養師、復健科的醫護組成團隊，提供全方位照護，協助病患及早脫離呼吸器。

胸腔醫學中心主任陳崇裕指出，該院亞急性呼吸照護病房每間都是標準負壓隔離，平時作為呼吸訓練場所，需負壓隔離的患者也能使用，配置一間肺復健室幫助病人穩扎穩打地練習吞嚥與復健訓練，呼吸器脫離率平均可達50％以上。

一名高齡87歲的老婦人因呼吸衰竭進行氣切，照護團隊的呼吸治療師運用發聲閥訓練讓她說話，她開口的第一句話是用台語說「我想喝咖啡」，再透過吞嚥訓練，老人家終於喝到生病前每天都享用的咖啡。