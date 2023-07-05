隨醫療技術進步，急、重、難、罕症病患收治量大，各大醫院加護病房一床難求，臺大雲林分院為紓解加護病房、手術房、急診室的能量，修建「亞急性呼吸照護病房」，讓加護病房患者可轉出繼續照顧其呼吸器需求，也讓急重症病患有加護病房可用，院方統計，已有50％病患在呼吸照護病房康復回家。
臺大雲林分院的亞急性呼吸照護病房於2003年SARS疫期結束後就成立，專門照護長期使用呼吸器且困難脫離的病人，因病房設備老舊，新冠肺炎疫情爆發後，院方加速應整腳步，日前落成啟用。
院長馬惠明表示，亞急性呼吸照護病房對加護病房的運作能量很重要，急、重、難、罕症病患在加護病房度過最危險的階段，若暫時無法脫離呼吸器，就能轉到呼吸照護病房中繼，讓加護病房繼續活用。
新冠肺炎疫情去年嚴重蔓延，臺大雲林分院加護病房收治100多位重症患者，及不計其數的輕中度患者，呼吸照護病房需求量十分大，當時七樓的專責病房剛整建完畢，雲林患者免於醫療資源缺乏窘境。
呼吸照護病房主任周建宏指出，呼吸器脫離困難有很多原因，包含意識不佳無法維持呼吸道暢通、呼吸肌肉力量不足、嚴重感染及心血管系統疾病共病症等等。護理師、呼吸治療師、藥師、營養師、復健科的醫護組成團隊，提供全方位照護，協助病患及早脫離呼吸器。
胸腔醫學中心主任陳崇裕指出，該院亞急性呼吸照護病房每間都是標準負壓隔離，平時作為呼吸訓練場所，需負壓隔離的患者也能使用，配置一間肺復健室幫助病人穩扎穩打地練習吞嚥與復健訓練，呼吸器脫離率平均可達50％以上。
一名高齡87歲的老婦人因呼吸衰竭進行氣切，照護團隊的呼吸治療師運用發聲閥訓練讓她說話，她開口的第一句話是用台語說「我想喝咖啡」，再透過吞嚥訓練，老人家終於喝到生病前每天都享用的咖啡。
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