大陸央視新聞報導，中國大陸與宏都拉斯建交後，首批26名在台灣的宏都拉斯留學生4日分別抵達北京、天津、西安等地，開始在大陸的留學生活。他們即將就讀對外經貿大學、北京航空航太大學、北京語言大學、天津大學、西北工業大學等。

2022學年度宏都拉斯在台大專院校就讀學生人數有學位生220人、漢語生138人、交換生1人等共359人。其中104人拿台灣外交部獎學金。

今年3月14日，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣布尋求與大陸建交，3月27日中宏建交第二天，中國大陸外交部發言人毛寧表示，中方十分關心宏都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。

毛寧還稱，中方也願意以中國大陸和宏都拉斯建交為新的起點，拓展兩國人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通。

報導稱，宏都拉斯駐中大使館特別使命大使布羅德前往機場迎接首批留學生，他說：「這些學生抵達後都非常興奮，他們帶著完成學業夢想的高期望而來，他們將在這裡傳播宏都拉斯的文化，也學習中國的文化。他們是我們國家的代表，將充分展現宏都拉斯的風貌。」

此外，據大陸商務部網站消息，商務部部長王文濤4日與宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托分別代表兩國政府，以視訊方式宣布啟動「中國－宏都拉斯」自由貿易協定談判。2023年3月26日，中國大陸與宏都拉斯建交， 6月12日中宏雙方發表聯合聲明，宣布就商談兩國自由貿易協定達成共識。