NCC通傳會28日強勢主導鏡電視在7月份要上架86頻道，國民黨立委賴士葆直批，NCC主委陳耀祥捨棄超然、獨立、專業，可說是學者從政最負面的典範。28日審查還違反消防法規，將火災逃生的安全門上鎖，只有見不得人雞鳴狗盜的勾當才需要如此遮掩。綠營橫柴入灶讓鏡電視立即上架，不顧程序正義，踐踏公權力及獨立機關公信力，過程粗糙顢頇到令人不忍卒睹，陳耀祥堪稱功在黨國、遵從總統蔡英文旨意的忠誠小李子。

賴士葆表示，鏡電視上架條件可說先天不足後天失調，在全民眾目睽睽之下，即便千瘡百孔，陳耀祥一路以來鴨霸強勢主導兼指導，拚著命也要讓鏡電視通過上架，從流出的錄音帶清楚地談到，讓鏡電視上架是蔡英文的旨意，蘇貞昌指示陳耀祥要盡速核照，府院黨介入痕跡斧鑿斑斑。

賴士葆指出，鏡電視至今補件30多次，是其他家申請補件的3倍多。鏡電視籌備過程爆發財務之亂還有董事高層角力內鬥，一個月內換了四個董事長，這是空前的紀錄。鏡電視申請案，陳耀祥被法院列為他字案凟職的被告，立法院要求「調查有結果，才可以繼續審查」，但陳耀祥竟藐視國會，不顧程序正義，主導28日的會議強渡關山。

賴士葆強調，NCC 28日審查，管制電梯、封鎖建築物內部重要通道，包括違反消防法規，將火災逃生的安全門上鎖，一個國家公務機關不敢開大門走大路審查，卻要黑箱作業的關閉大門，只有見不得人雞鳴狗盜的勾當才需要如此遮遮掩掩。

賴士葆直批，民進黨執政七年多，政策諸多失誤，民怨沖天，不惜毀諾自己當年追求黨政軍退出媒體的理念，公然插手伸入媒體。至今幾乎掌控絕大多數媒體，眼看選戰在即，陳耀祥替民進黨再下一城，增一家替執政黨搽脂抹粉的綠色電視台，橫柴入灶想盡一切辦法要讓鏡電視立即上架，這是10年來唯一拿到執照的新設新聞台，陳耀祥是功在黨國的忠誠小李子，阿諛奉承的嘴臉只求過關，不顧程序正義，踐踏公權力還有獨立機關的公信力，整個過程粗糙顢頇到令人不忍卒睹。