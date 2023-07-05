台中市一名女子小潔（化名）日前與伴侶爭吵後產生輕生念頭，隨即失聯，台中市警局第四分局春社派出所接獲協尋通報，所長邱量虔立即率警員趕到該女子最後發話現場，發現該女已在車內昏迷，立即破窗救人。

小潔的家屬得知小潔有輕生念頭，且聯絡不到人，立即到派出所通報緊急協尋，警方緊急定位發現女子手機訊號最後發話位置在南屯區望高寮附近，所長邱量虔立即率線上巡邏巡佐蔡明佳、警員陳宏霖、賴彥良等人趕赴現場，在望高寮附近的產業道路上，發現女子倒臥在車內上昏迷不醒，巡佐蔡明佳當機立斷，拿起警棍破窗，順利進入後座將其救出，即時送往林新醫院救治，避免悲劇發生。

第四分局分局長李建興呼籲，自殺不能解決問題，一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995生命線協談專線及110報案電話外，亦可撥打自殺防治諮詢安心專線1925尋求相關協助，透過專業單位的協助，避免發生憾事。

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