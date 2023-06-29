台灣近日掀起「MeToo」運動，多位男星遭指控性騷擾甚至性侵，特別是男星NONO（陳宣裕）被點名對多位女子下手，吹哨人網紅小紅老師已正式提告，今（29）日還有「色狼相簿」曝光，間接證實他的狼行。而NONO妻子朱海君從一開始力挺先生，到NONO認錯後她神隱多日，今日終於現身台中一場演出，唱到哽咽還轉身拭淚。

NONO雖然遭多位女子指控性騷據和性侵，也宣布停止演藝工作，但他的妻子朱海君扛下經濟重擔，繼續接工作跑商演；據《ETtoday房產雲》報導，朱海君今（29日）晚現身台中商場演出，獻唱3首情歌，唱到一半一度轉身拭淚，再敬業完成演唱。

NONO遭控性騷及性侵，且受害人數不斷增加，朱海君今天受邀到大台中不動產開發公會的晚宴上演出，演唱3首歌曲，唱到第3首歌時時情緒潰堤，轉身拭淚，但仍敬業把歌唱完，台下觀眾也大喊「加油」，朱海君也問觀眾「你們愛我嗎？」，更說「以後需要朱海君的歌聲時，我隨時出現好嗎？」，最後再唱一首歌後快閃離場，並未多做停留。

朱海君2020年奪下第31屆金曲獎最佳台語女歌手，得獎後還感謝先生NONO的鼓勵和支持，其中還提到NONO誇下豪語要請4千份雞排；不過，在網紅馮語婷的爆料中，得知NONO和朱海君對於請雞排這件事，完全沒告知總公司，也推卸責任表示，「總公司沒接電話」，最後不了了之。

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