男藝人NONO近日遭多位女性指控性騷及性侵，網紅馮語婷再爆料NONO以甜言蜜語哄騙，婚內欺騙朱海君出差，實際上卻和女生開房。

網紅馮語婷在臉書爆料，表示NONO結婚後2015年透過臉書加好友聯絡，之後開始追求，並用甜言蜜語哄騙說「不對的時間遇到對的人」、「我要當妳的男人」、「我管定妳了」等言語，並欺騙老婆朱海君是要出差或錄節目，實際上卻是約女生出去約會開房間，每次約會見面後都以怕被發現、要忙等理由將女生帶往汽車旅館，就算女方拒絕還是硬上，被這種手法性侵了兩次，女生問為何這樣對待NONO卻封鎖聯絡方式，她點出「女生傷心欲絕，撕心裂肺，所有的甜言蜜語都是在鋪陳性侵」。

她同時點名朱海君：「朱海君我並不會同情妳，妳也非善類，妳們夫妻就是什麼鍋配什麼蓋，開艋舺雞排時壓榨員工股東，當年妳拿下金曲獎最佳台語女歌手，發下豪語要發四千份雞排，總公司完全不知情，電話被打爆，NONO還對外補槍說總公司不接電話」，爆料「親朋好友車馬費，飛機一定要坐頭等艙，住飯店一定要住總統套房或VVIP房，用自己姪子當店長卻挪用公款，對外宣稱自己是CEO，公司虧損要補錢卻一毛都不補，說自己只是代言人，能閃則閃裝傻」，直嗆「你們夫妻真的欠人開副本拆面具」，且表示以上說的都有證據，如有不實歡迎提告。她同時放出多張照片，相簿中疑似是NONO的私下照，NONO一邊滑手機，一邊摸著拍攝女性大腿，對話紀錄中NONO不時發送甜言蜜語，女方直言他是別人的老公，他卻回「不管我要當妳的男人」，內容相當震驚。

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