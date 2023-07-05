國民黨總統參選人侯友宜民調持續走低，黨內換侯聲浪不斷，多名挺郭人士意圖於中常會發動「逼宮」換侯，國民黨主席朱立倫今在中常會上喊話，任何黨內雜音、不當舉措只會「長他人志氣、滅自己威風」，唯有團結才能勝選，絕不能有一絲一毫動搖。

朱立倫今在中常會表示，國民黨總統候選人侯友宜提出非常明確的兩岸、能源、國防安全及未來如何打擊犯罪、去除弊案等政策，代表國民黨的決心。他強調，國民黨總統候選人一定是根據黨章、黨綱，捍衛中華民國、守護台灣這塊土地，共同為民主自由、為下一代過好日子來打拚。

朱立倫強調，中華民國憲法必須靠候選人、靠國民黨一起共同守護，在憲法精神之下能夠進行兩岸交流，對等、尊嚴的交流是過去執政到未來執政秉持的基本原則，絕對不會改變。

朱立倫表示，反觀民進黨的台獨黨綱就是標準的違憲，台獨金孫、台獨工作者的賴清德主席，其台獨黨綱以及違憲的種種做法，如何能守護台灣？更有可能造成兩岸的兵凶戰危，讓下一代陷入戰爭的風險。

朱立倫指出，「這場選戰對年輕世代、台灣民眾是關鍵選戰，是和平與戰爭的選戰」，國民黨堅定捍衛中華民國，希望兩岸和平、交流對話來解決問題，過去也只有國民黨達成，現在又幫農、漁民解決問題，讓下一代安定的過日子，這就是國民黨堅定的決心

「團結是一切的基礎」，朱立倫強調，國民黨全體黨員不但目標一致，也要堅定「下架民進黨」的信念，共同完成2024年政黨輪替的目標，過程中，任何雜音、任何不當的舉措，只會長他人志氣、滅自己威風，國民黨一定要目標一致、堅定信念，團結才能勝選。