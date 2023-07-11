近期國民黨總統人選黨內意見不一，甚至傳出有中常委密謀換侯，國民黨主席朱立倫11日到新竹縣參加活動時強調，黨內立場是爭取大家團結支持侯友宜，消弭不同聲音，集結所有力量支持侯友宜。

朱立倫11日到新竹縣參加活動時表示，會爭取大家團結支持侯友宜，承諾會盡最多的努力，黨內理念就是要下架民進黨、捍衛中華民國。朱立倫表示在這段期間有非常多支持的力量，從新北市議員蔡淑君、桃園市議員凌濤號召全台各地立委候選人，都紛紛跟侯友宜合照，在公車上的合照也都上路，青年團明天也要共同召開記者會團結支持侯友宜，後天是全國軍公教警消大會，下禮拜4大場的後援大會，都是一直一步一腳印的在努力，團結所有團結的力量。

不過傳出有中常委密謀提案換侯，朱立倫仍強調會團結所有力量，7月23號之後，我們還有更多更多的後援會、造勢大會，相信這些一場一場的舉辦，就會把這些聲音消弭下去，大家團結一致共同努力。