2024總統、立委選舉在即，桃園市第6選區（八德、大溪、復興與中壢華勛12里）選情霧裡看花，無黨籍的現任立委趙正宇至今未宣布是否再度投入選戰，外傳他欲回復國民黨籍，不過晚間國民黨駁斥該傳言，直呼沒聽過這件事，不需要隨之起舞，而綠營人士則透露，民進黨仍傾向禮讓。

桃園市第6選區目前除了國民黨籍、桃園市議長邱奕勝的姪女邱若華正面表態參選外，無黨籍的現任立委趙正宇至今尚未鬆口，民進黨方面目前也沒有其他人表態要參選，看似仍有意禮讓趙正宇。

趙正宇過去是國民黨黃復興黨部出身，2014年議員初選失利後，退黨參選反而以第1高票當選，2016年、2020年在民進黨的禮讓下參選立委並連任成功，在地深耕久且頗受選民青睞。而且趙正宇和行政院副院長、前桃園市長鄭文燦相交多年，雖然綠營曾有不願再次禮讓的反彈聲浪，但鄭文燦仍屬意禮讓趙正宇。

外傳趙正宇有可能回復國民黨籍，對此國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，從來沒聽過相關訊息，很好奇這消息哪裡來的。桃園市議長邱奕勝則說，沒聽說過，不需要隨之起舞。

有綠營人士則透露，趙正宇的優勢是無黨籍，考量其票源有藍軍基本盤等因素，經多次內部討論過後，黨內傾向再次禮讓趙正宇。