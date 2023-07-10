有消息傳出，傾向挺鴻海創辦人郭台銘的國民黨中常委今天中午在台北天成飯店聚會，外界解讀恐醞釀「換侯」？國民黨立委李德維今受訪時表示，他都略有耳聞，大家不需太過擔心，也不用往負面方向去解讀。

據知情人士透露，餐敘主揪為屏東縣議長周典論，不少沒有明確立場的中常委都有受邀，且邀請理由較為模糊，主要是要討論選情，而非討論換侯事宜，但仍激不起某些中常委的參與慾望，確定與會的有周孟蓉、游家富、鄭正鈐、沈智慧等中常委，但疑似因為「見光死」，中常委到了後並未餐敘，就快閃離開。

針對這場聚會是否要醞釀換侯，李德維受訪時表示「完全不會擔心」，他直言，自己過去當中常委當了14年，像這類聚會他都會聽到消息，不論要用什麼理由來邀約，不少中常委都會和他聊到，因此自己略有耳聞。

李德維強調，國民黨是一個大家庭，國民黨中常委也是黨內的一家人，大家基本上都希望國民黨團結，希望國民黨更好，因此大家不用太過擔心，不需要往負面方向去解讀。他認為，大家都在同一條船上，把誤會逐步講開，有助整體團結，而侯友宜現在就是團結的中心，因此好好化解過去的誤會，和講出心中的不同意見，都有助於未來團結。

至於侯友宜9日向前高雄市長韓國瑜道歉，李德維表示，善意是逐步累積，先前侯友宜就曾釋出善意，再加上昨天明確的道歉，誤會逐步講清楚，都有助於整體的團結，就像前立法院長王金平所說，政治人物、要參選的人腳要勤、腰要彎、頭要低。

沈智慧在天成飯店受訪時則說，自己是受邀前往，餐敘上沒有談到「換侯」，目的是要商討選戰對策，針對非綠陣營的擔憂進行討論。她說，主要是在探討在中常會能不能提出方案，在現有環境下，解決基層焦慮，達到「下架民進黨」的目標，但絕不是「換侯」、「換朱」，其中並未帶有個人恩怨與立場。

鄭正鈐則表示，大家要討論如何在現在令人擔憂的局勢下，拉抬國民黨在總統大選中的選情。他說，選舉還有六個多月的時間，國民黨內如何團結、如何整合非綠的部分，都是要思考的問題。