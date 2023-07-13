國民黨立委鄭麗文近日拋出「侯下韓上」的主張，引發黨內及各界議論。對此國民黨台北市議員秦慧珠則評論，鄭麗文身為國民黨提名的不分區立委，頭銜來自於黨，如果要公然與黨的立場唱反調，有違政治紀律和倫理，「先辭掉不分區再說，我也實在想勸鄭麗文，還是乖乖閉嘴別再說了。」

秦慧珠回憶道，與鄭麗文認識很多年，不算熟也沒深交。「她年輕時在民進黨，我在國民黨，我們常在Call in節目裏交鋒。」秦慧珠也直言，自己年輕時非常兇悍，也常在節目上與鄭麗文對陣對嗆。

「後來她離開民進黨，轉入國民黨，當發言人、當立委，也還是一員戰將，嗆辣風格不改。」秦慧珠說，這幾天鄭出來發言，立主換侯友宜，改成提名韓國瑜，這個主張讓人瞠目結舌。秦慧珠強調，韓國瑜並沒有表態要參選，黨中央也沒把韓納入徵召機制，在藍軍陣營中，2024韓國瑜再代表國民黨選總統，根本不是藍軍的主流民意，鄭麗文橫空拋出的意見，讓大家既意外又傻眼。

秦慧珠直言，鄭麗文是國民黨的不分區立委，要為黨的大局著想，「看看民進黨、民眾黨的不分區立委，哪個不是跟著黨走？」秦慧珠說，立委頭銜既來自黨，就不能公然跟黨唱反調，這是政治紀律和倫理，如果跟黨有不同的意見，那先辭掉不分區立委再說。

「但我也實在想勸鄭麗文，還是乖乖閉嘴別再說了。」秦慧珠表示，一方面不分區立委真的不是這樣幹的，不該用這個身份跟自己的黨對幹，何況提出的換韓國瑜主張，根本就不是一帖特效藥。

秦慧珠強調，國民黨現在在逆風中，人人都很著急，都想貢獻意見，包括她自己也一樣，「但有些話還是要斟酌著說！當然，我說的這些話也可能是多餘的，那就對不起啦！」