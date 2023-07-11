2014年犯下夜店殺警案的易寶宏遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，竟獲准轉外役監，引發社會譁然。國民黨台北市議員徐巧芯挖出她2022爆料照片，直批2020修法國民黨提出加嚴版本，遭綠委全體反對，當時民進黨提出寬鬆版本，就是為了讓綠營大樁腳李清福可以享清福。在她踢爆這張照片後，2022年底行政院就提了加嚴版草案，國民黨也提更嚴格的，都可阻止貪污犯殺人犯再到外役監，請問案子去哪了？

「民進黨在靠北國民黨立委以前也放寬標準外役監什麼的？」徐巧芯今(11日)在臉書發文質疑，2020年修法為何提出更寬鬆的版本？2020年國民黨提出加嚴版本為何全體反對？然後2022被她踢爆當時修法，是為了讓陳菊代理人李清福可以享清福，不然為什麼主提案人四個都是高雄幫？

徐巧芯提到，提案的邱志偉還在李清福外役監放假時去找他，陳菊也跟李清福在一起好開心，在我踢爆這張照片後，2022年底行政院就提了一個加嚴版草案，國民黨也提一個更嚴格的，不管哪個版本都可以阻止，貪污犯殺人犯再到外役監，請問案子去哪了？不就在立法院壓著不審？召委陳歐珀是哪個黨？國會多數黨是哪個黨？

徐巧芯直批，「拜託不要覺得人民很好騙，拿這麼久以前的事情，來掩飾自己這七年來執政不做事，還幫樁腳開後門的惡行？笑死！」